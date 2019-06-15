Кнайсль раскрыла детали приглашения Путина на свою свадьбу

Бывшая глава австрийского Министерства иностранных дел Карин Кнайсль в беседе с телеканалом Puls 4 рассказала о том, как вручила российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на свою свадьбу.

Как отметила Кнайсль, в прошлом году она принимала участие в церемонии открытия выставки Музея истории искусств в Вене, где также присутствовали президент Австрии Александр Ван дер Беллен и Владимир Путин.

С собой на мероприятие дипломат взяла стопку приглашений, чтобы раздать их коллегам.

«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину... Мы подошли к нему, вручили ему карточку. Я и думать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа», — уточнила она.

Свадьба Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа в австрийском городе Грац.

Путин посетил праздник и подарил семье картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.