Кнайсль раскрыла детали приглашения Путина на свою свадьбу

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Бывшая глава австрийского Министерства иностранных дел Карин Кнайсль в беседе с телеканалом Puls 4 рассказала о том, как вручила российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на свою свадьбу.
Кнайсль раскрыла детали приглашения Путина на свою свадьбу
  • Reuters

Как отметила Кнайсль, в прошлом году она принимала участие в церемонии открытия выставки Музея истории искусств в Вене, где также присутствовали президент Австрии Александр Ван дер Беллен и Владимир Путин.

С собой на мероприятие дипломат взяла стопку приглашений, чтобы раздать их коллегам.

«У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину... Мы подошли к нему, вручили ему карточку. Я и думать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа», — уточнила она. 

Свадьба Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа в австрийском городе Грац.

Путин посетил праздник и подарил семье картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.

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