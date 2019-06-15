Российские военные раздали гумпомощь жителям Алеппо

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Представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Руслан Ахметов сообщил, что российские военные раздали гуманитарную помощь жителям сирийского Алеппо.

«Четыре банки тушёнки, килограмм сахара, килограмм риса, килограмм муки и чай. Я думаю, для них (местных жителей. — RT) это очень важно. Ну вы сами видите, люди не особо хорошо здесь живут и поэтому для них всё, что достаётся, приятно», — цитирует ТАСС Ахметова.

Ранее ФАН сообщало, что национальный музей Дамаска занимается реставрацией артефактов Пальмиры и других памятников Сирии.

Отмечалось, что сбор предметов для экспозиции музея начался в 1919 году, практически все они были найдены при раскопках на территории Сирии. В настоящее время в запасниках хранятся в том числе контейнеры с осколками артефактов Пальмиры.

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