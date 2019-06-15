Россия намерена открыть отделение торгового представительства в Гонконге

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Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил о планах открыть отделение торгового представительства в Гонконге.

Он отметил, что Гонконг — «очень интересная территория, которая обладает в значительной степени своим собственным регулированием, зачастую это особое регулирование даёт дополнительные возможности российским экспортёрам».

«Мы, как торговое представительство, сейчас активно взаимодействуем с генеральным консульством России в Гонконге по продвижению российского экспорта и одновременно решаем вопрос об открытии отделения торгового представительства в Гонконге», — сообщил Инюшин.

В мае Россельхознадзор добился от властей Гонконга решения о возможности начала поставок российской свинины и говядины.

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