В Эквадоре начали расследовать предполагаемый шпионаж Ассанжа
«Вчера нас известили в рамках дела Ола Бини, в решении суда говорится, что проводится дополнительное расследование участия Ассанжа и Бини в шпионаже в Эквадоре, утверждают, что были найдены предполагаемые связи между этими двумя персонами в их компьютерах», — заявил Поведа.
Ранее эквадорские власти сообщили о задержании Бини по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks.
В мае Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа, который в настоящее время содержится в британской тюрьме Белмарш.
Речь идёт о нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту — в сговоре с целью компьютерного взлома. В общей сложности Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.