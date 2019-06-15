В Эквадоре начали расследовать предполагаемый шпионаж Ассанжа

В Эквадоре началось расследование предполагаемого шпионажа основателя Wikileaks Джулиана Ассанж и гражданина Швеции Ола Бини. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил эквадорский адвокат Ассанжа Карлос Поведа.

«Вчера нас известили в рамках дела Ола Бини, в решении суда говорится, что проводится дополнительное расследование участия Ассанжа и Бини в шпионаже в Эквадоре, утверждают, что были найдены предполагаемые связи между этими двумя персонами в их компьютерах», — заявил Поведа.

Ранее эквадорские власти сообщили о задержании Бини по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks.

В мае Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа, который в настоящее время содержится в британской тюрьме Белмарш.

Речь идёт о нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту — в сговоре с целью компьютерного взлома. В общей сложности Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.