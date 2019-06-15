В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками населённых пунктов в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреляли несколько населённых пунктов в Сирии.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населённых пунктов Бейт-Смайра, Кара-Джагез, Нахшебба, Дарх-Абу-Асад, Руйесет-Эскандер, Айн-Эн-Наур, Айн-Эль-Ханзир, Раша, Ардаш-Даг и Хамрат провинции Латакия, Хуайз, Хамамият провинции Хама», — сообщил Купчишин.

Он добавил, что за прошедшие сутки представители российского центра провели две гуманитарные акции в населенном пункте Вади-Эль-Аюн провинции Тартус и в районе Сахур-3 города Алеппо.

Ранее Купчишин рассказал об отражении армией САР атаки террористов.

Отмечалось, что в ходе оборонительного боя правительственными силами Сирии при поддержке ВКС России уничтожено более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одна установка реактивной системы залпового огня и два миномётных расчёта.