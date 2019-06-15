Россию переизбрали членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на предстоящие три года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице постоянного представительства России при ООН в Twitter.

«Россия переизбрана в члены ЭКОСОС, заявку поддержали 174 государства — члена ООН. Выражаем благодарность делегациям, поддержавшим нашу заявку. Поздравляем всех, кто также был избран в члены ЭКОСОС на период 2020—2022 годов», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Джордж Окот-Оббо в ходе встречи с первым замглавы МВД России генерал-полковником полиции Александром Горовым отметил положительный опыт России по оказанию помощи пострадавшим гражданам из юго-восточных регионов Украины.