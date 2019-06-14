Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию

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Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства.
Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию
  • РИА Новости

Британские СМИ заявили, что спецподразделения британской армии могут реструктуризировать, чтобы они сосредоточились на «российском направлении» вместо борьбы с боевиками на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, разработанные предложения будут представлены на утверждение правительству.

«Британские власти, в первую очередь МИД и Министерство обороны, обязаны дать официальные публичные разъяснения по поводу содержания таких публикаций», — приводит сообщение РИА Новости. 

В посольстве выразили надежду, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам «провести в жизнь их опасные замыслы».

Ранее посол России в Британии Александр Яковенко заявил о готовности России работать с любым премьером Британии.

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