МИД ФРГ призвал не делать выводы из американского видео с танкером

Распространённая Вооружёнными силами США видеозапись не позволяет сделать вывод о причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Видео недостаточно. Мы, конечно, можем понять, что нам показывают, но для окончательного вывода мне этого недостаточно», — цитирует Мааса Reuters.

Видео распространило Центральное командование США. Оно представляет собой нарезку записей, снятых в разное время с разных ракурсов.

Президент США Дональд Трамп на основании данного ролика заявил, что Иран стоит за атакой на танкеры.

Тегеран категорически отвергает обвинения в свой адрес.

13 июня СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера.