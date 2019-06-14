МИД ФРГ призвал не делать выводы из американского видео с танкером

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Распространённая Вооружёнными силами США видеозапись не позволяет сделать вывод о причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
МИД ФРГ призвал не делать выводы из американского видео с танкером
  • Reuters

«Видео недостаточно. Мы, конечно, можем понять, что нам показывают, но для окончательного вывода мне этого недостаточно», — цитирует Мааса Reuters.

Видео распространило Центральное командование США. Оно представляет собой нарезку записей, снятых в разное время с разных ракурсов.

Президент США Дональд Трамп на основании данного ролика заявил, что Иран стоит за атакой на танкеры

Тегеран категорически отвергает обвинения в свой адрес.

13 июня СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера. 

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