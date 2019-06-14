МИД ФРГ призвал не делать выводы из американского видео с танкером
- Reuters
«Видео недостаточно. Мы, конечно, можем понять, что нам показывают, но для окончательного вывода мне этого недостаточно», — цитирует Мааса Reuters.
Видео распространило Центральное командование США. Оно представляет собой нарезку записей, снятых в разное время с разных ракурсов.
Президент США Дональд Трамп на основании данного ролика заявил, что Иран стоит за атакой на танкеры.
Тегеран категорически отвергает обвинения в свой адрес.
13 июня СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера.