Постпред России отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Twitter.
По словам Ульянова, американская сторона вновь заявила о проведении Россией ядерных испытаний. Он отметил, что это обвинение уже было опровергнуто 29 мая международной системой мониторинга.
«Любопытно: две недели назад США говорили «возможно», теперь утверждают безапелляционно. Добыли доказательства? Неплохо было бы их озвучить. А то несолидно», — заявил он.
США вновь заявили о проведении Россией ядерных испытаний. Это обвинение уже было опровергнуто 29.05.Межд. Системой Мониторинга.Любопытно: 2 недели назад США говорили «возможно»,теперь утверждают безаппеляционно. Добыли доказательства? Неплохо было бы их озвучить. А то несолидно.— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 14 июня 2019 г.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва категорически отвергает обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.