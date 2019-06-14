МИД Франции призвал расследовать инциденты в Оманском заливе

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Министерство иностранных дел Франции призвало как можно скорее расследовать атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
МИД Франции призвал расследовать инциденты в Оманском заливе
  • Reuters

«Мы с глубокой обеспокоенностью узнали и осуждаем вчерашнее нападение на два танкера в Оманском заливе. Эти инциденты способствуют разжиганию и без того сильной напряжённости в регионе», — говорится в комментарии на сайте французского МИД.

Отмечается, что Франция обращается ко всем заинтересованным сторонам с призывом проявлять сдержанность.

13 июня в Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы и начался пожар.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

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