МИД Франции призвал расследовать инциденты в Оманском заливе

Министерство иностранных дел Франции призвало как можно скорее расследовать атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

«Мы с глубокой обеспокоенностью узнали и осуждаем вчерашнее нападение на два танкера в Оманском заливе. Эти инциденты способствуют разжиганию и без того сильной напряжённости в регионе», — говорится в комментарии на сайте французского МИД.

Отмечается, что Франция обращается ко всем заинтересованным сторонам с призывом проявлять сдержанность.

13 июня в Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы и начался пожар.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.