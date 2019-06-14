В Совфеде оценили возможность скорого возвращения России в ПАСЕ

Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Фёдоров заявил, что Россия близка к тому, чтобы в этом году вернуться к работе во всех структурах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом он заявил на пресс-конференции в ходе 20-й Ассамблеи сенатов Европы в Париже.

«Сегодня у нас есть осторожный оптимизм по поводу возможности полноценного возвращения. Благодаря активной позиции парламента Франции, сената Франции и председателя сената — я его даже поблагодарил — я могу сказать, что мы близки на 90% к тому, чтобы в этом году вернуться к работе во всех структурах и органах ПАСЕ», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье вернуть права российской делегации в полном объёме.

В Кремле, комментируя возможные сроки восстановления прав делегации, выразили надежду на разумное разрешение кризиса.