Лукашенко предложил провести встречу генсеков ключевых организаций

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил генеральным секретарям ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ провести неформальную встречу по вопросу глобальной стабильности.
Лукашенко предложил провести встречу генсеков ключевых организаций
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указал белорусский лидер, его предложение связано с тем, что международная система, работавшая после Второй мировой войны, в настоящий момент испытывает кризис.

В связи с этим, по его мнению, необходимо использовать «объединительную природу» международных организаций для совместных усилий в сфере глобальной безопасности.

«В этом плане важным шагом могла бы стать неформальная встреча, ну, может быть, не руководителей пока, но генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ, и возможно других структур с целью обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире», — сказал он.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что формат Россия — Индия — Китай (РИК) является востребованной площадкой для поиска решений урегулирования многих кризисов. 

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