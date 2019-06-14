Эксперт оценил «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерами

Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин прокомментировал в беседе с RT распространённую США видеозапись, на которой, по их версии, иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с танкера, подвергшегося нападению в Оманском заливе.

«Для того чтобы говорить о нахождении лодки рядом с танкером и о том, что она именно иранская, нужно как минимум выложить её маршрут, что сделать несложно. Но необходимо подтверждение», — считает эксперт.

По его словам, даже сам факт нахождения лодки рядом с танкером «всё равно ни о чём не говорит».

«Иран осуществлял спасение с подбитых кораблей, экипаж одного из танкеров сейчас находится там, потому что был снят иранскими пограничниками. Они могли снимать какое-то оборудование, разминировать, обследовать объект. Неясно, на основе чего сделаны выводы США. Запись не вызвала доверия», — заключил Шурыгин.

Ранее американские военнослужащие распространили видеозапись, на которой, по их версии, иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с танкера, подвергшегося нападению в Оманском заливе.

На чёрно-белых кадрах видно, как некий катер с людьми на борту приближается к танкеру, а затем отплывает от него.