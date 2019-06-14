Глава МИД Саудовской Аравии прокомментировал инцидент с танкерами
Как сообщает Al Arabiya, министр отметил, что королевство «не видит причин не согласиться с госсекретарём США» Майком Помпео, который ранее заявил , что иранские власти несут ответственность за нападение на танкеры.
Ранее Помпео обвинил Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе.
Кроме того, американские военнослужащие распространили видеозапись, якобы доказывающую причастности Тегерана к ЧП с танкерами.
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар.
Подробнее — в материале RT.