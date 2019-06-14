Глава МИД Саудовской Аравии прокомментировал инцидент с танкерами

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Саудовская Аравия согласна с позицией США, которые возложили ответственность на Иран за «атаку» на танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

Как сообщает Al Arabiya, министр отметил, что королевство «не видит причин не согласиться с госсекретарём США» Майком Помпео, который ранее заявил , что иранские власти несут ответственность за нападение на танкеры.

Ранее Помпео обвинил Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе.

Кроме того, американские военнослужащие распространили видеозапись, якобы доказывающую причастности Тегерана к ЧП с танкерами.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар.

Подробнее — в материале RT.

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