Мадуро поблагодарил Роджера Уотерса за поддержку Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро послал в подарок бывшему участнику рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу гитару в знак благодарности за поддержку Венесуэлы.

«И его позиция – в понимании, солидарности и поддержке народа Венесуэлы на фоне империалистической североамериканской блокады, в поддержке мира и стабильности Венесуэлы. В знак благодарности я послал ему куатро (разновидность гитары. — RT)», — приводит слова Мадуро Ultimas Noticias.

Ранее Уотерс высказывался против политики США в отношении официального Каракаса. Так, в апреле музыкант в интервью Афшину Раттанзи — ведущему передачи Going Underground на RT — раскритиковал заявления Белого дома по поводу ситуации в Венесуэле.

Полную версию интервью читайте в материале RT.