В Кремле спрогнозировали встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности беседы российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа «на ногах» во время саммита G20 в Осаке.
В Кремле спрогнозировали встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке
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Как он отметил, к настоящему моменту от американской стороны не поступало каких-либо официальных предложений об отдельной двусторонней встрече лидеров.

«Мы можем лишь исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита «двадцатки», в любом случае (они. — RT) будут иметь возможность хотя бы «на ногах» кратко переговорить. Вот это пока можно прогнозировать с наиболее высокой степенью вероятности», — сказал он.

Ранее Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита в Японии.

В июне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность проведения встречи Путина и Трампа.

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