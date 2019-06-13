Премьер-министр заявил, что Пакистан присматривается к оружию из России

Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что страна присматривается к российскому оружию.

«Мы хотим тратить деньги на гуманитарное развитие. Но да, мы присматриваемся к оружию из России, и я знаю, что наши военные уже в контакте с российскими», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что раньше в вопросах вооружений Пакистан был связан с США, а Индия — с Советским союзом.

«Сейчас такого нет. Во-первых, мы надеемся, что наши трения с Индией уменьшатся и нам не придётся закупать оружие», — уточнил премьер.

Ранее глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур сообщил, что страна провела успешный пуск баллистической ракеты «Шахин-2» класса «земля — земля».