Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету

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Глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур сообщил в своём микроблоге в Twitter, что страна провела успешный пуск баллистической ракеты «Шахин-2» класса «земля — земля».
Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету
  • ©ispr.gov.pk

«Проведены успешные тренировочные пуски баллистической ракеты класса «земля — земля» «Шахин-II», — написал Гафур.

По его словам, ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной боевой частью и поражать цели на расстоянии 1500 км.

«Шахин-II» полностью удовлетворяет потребностям Пакистана в обеспечении желаемой стратегической стабильности в регионе», — добавил генерал-майор.

В марте глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает китайские ракеты угрозой для России.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, комментируя это заявление, отметил, что если будут проводиться новые переговоры по РСМД, то в них должны учитываться все потенциалы государств, обладающих ядерным оружием средней дальности, включая Индию и Пакистан.

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