Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету

Глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур сообщил в своём микроблоге в Twitter, что страна провела успешный пуск баллистической ракеты «Шахин-2» класса «земля — земля».

«Проведены успешные тренировочные пуски баллистической ракеты класса «земля — земля» «Шахин-II», — написал Гафур.

Successful training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen-II conducted. Capable of carrying both conventional & nuclear warheads upto a range of 1500 KMs. Shaheen-II fully meets Pak’s strat needs towards maintenance of desired deterrence stability in the region. pic.twitter.com/I9t468wxnq — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 23 мая 2019 г.

По его словам, ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной боевой частью и поражать цели на расстоянии 1500 км.

«Шахин-II» полностью удовлетворяет потребностям Пакистана в обеспечении желаемой стратегической стабильности в регионе», — добавил генерал-майор.

В марте глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает китайские ракеты угрозой для России.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, комментируя это заявление, отметил, что если будут проводиться новые переговоры по РСМД, то в них должны учитываться все потенциалы государств, обладающих ядерным оружием средней дальности, включая Индию и Пакистан.