Рябков отметил позитивную тональность встречи с Томпсон

Короткая ссылка
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал позитивной встречу с помощником госсекретаря США Андреа Томпсон, которая состоялась в Праге.
Рябков отметил позитивную тональность встречи с Томпсон
  • РИА Новости

По словам Рябкова, учитывая глубокие расхождения в подходах России и США «практически ко всем вопросам, составляющим повестку дня сферы контроля над вооружениями», настрой перед консультациями в Праге был не столь оптимистичным.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что контакты в таком формате отсутствовали долгое время, как и специализированный диалог.

«Поэтому сам факт того, что встреча состоялась и прошла по-деловому, я бы даже сказал, в позитивной тональности, наверное, заслуживает внимания», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее Андреа Томпсон рассказала о встрече с Сергеем Рябковым. По её словам, дипломаты обсудили ряд стратегических вопросов безопасности и диалог Вашингтона и Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить