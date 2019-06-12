Рябков отметил позитивную тональность встречи с Томпсон

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал позитивной встречу с помощником госсекретаря США Андреа Томпсон, которая состоялась в Праге.

По словам Рябкова, учитывая глубокие расхождения в подходах России и США «практически ко всем вопросам, составляющим повестку дня сферы контроля над вооружениями», настрой перед консультациями в Праге был не столь оптимистичным.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что контакты в таком формате отсутствовали долгое время, как и специализированный диалог.

«Поэтому сам факт того, что встреча состоялась и прошла по-деловому, я бы даже сказал, в позитивной тональности, наверное, заслуживает внимания», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее Андреа Томпсон рассказала о встрече с Сергеем Рябковым. По её словам, дипломаты обсудили ряд стратегических вопросов безопасности и диалог Вашингтона и Москвы.