Помощник госсекретаря США рассказала о темах встречи с Рябковым

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Помощник госсекретаря США Андреа Томпсон рассказала о встрече с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. По её словам, дипломаты обсудили ряд стратегических вопросов безопасности и диалог Вашингтона и Москвы.
Помощник госсекретаря США рассказала о темах встречи с Рябковым
  • РИА Новости

«Ещё одна откровенная встреча с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, наша четвёртая встреча в этом году. Сегодня в Праге я подняла вопросы ряда приоритетов национальной безопасности США и вопросов стратегической безопасности, по которым США хотели бы вступить в более конструктивный диалог с Россией», — написала Томпсон в Twitter.

Ранее Государственный департамент заявил, что американская и российская стороны запланировали встречи, на которых будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями.

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