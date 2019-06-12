Помощник госсекретаря США рассказала о темах встречи с Рябковым
- РИА Новости
«Ещё одна откровенная встреча с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, наша четвёртая встреча в этом году. Сегодня в Праге я подняла вопросы ряда приоритетов национальной безопасности США и вопросов стратегической безопасности, по которым США хотели бы вступить в более конструктивный диалог с Россией», — написала Томпсон в Twitter.
Another candid meeting w/ Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov, our 4th meeting this year. Today in Prague I raised a range of US national security priorities & strategic security issues on which the US would like to engage in a more constructive dialogue with Russia.— U/S of State Andrea Thompson (@UnderSecT) 12 июня 2019 г.
Ранее Государственный департамент заявил, что американская и российская стороны запланировали встречи, на которых будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями.