Помощник госсекретаря США рассказала о темах встречи с Рябковым

Помощник госсекретаря США Андреа Томпсон рассказала о встрече с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. По её словам, дипломаты обсудили ряд стратегических вопросов безопасности и диалог Вашингтона и Москвы.

«Ещё одна откровенная встреча с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, наша четвёртая встреча в этом году. Сегодня в Праге я подняла вопросы ряда приоритетов национальной безопасности США и вопросов стратегической безопасности, по которым США хотели бы вступить в более конструктивный диалог с Россией», — написала Томпсон в Twitter.

Another candid meeting w/ Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov, our 4th meeting this year. Today in Prague I raised a range of US national security priorities & strategic security issues on which the US would like to engage in a more constructive dialogue with Russia. — U/S of State Andrea Thompson (@UnderSecT) 12 июня 2019 г.

Ранее Государственный департамент заявил, что американская и российская стороны запланировали встречи, на которых будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями.