США и Россия запланировали встречи по вопросам контроля над вооружениями

Государственный департамент США заявил, что американская и российская стороны запланировали встречи, на которых будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями.

Об этом помощник госсекретаря Андреа Томпсон заявила в интервью Defense One.

Отмечается, что у неё спросили, почему она не обсуждала с российскими коллегами на полях международного форума в Сингапуре вопросы, связанные с продлением договора СНВ. Она на это ответила, что «это был не тот уровень».

«У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий. Я ожидаю их проведения на другом уровне. Нам предстоят некоторые дискуссии», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она не стала уточнять, где и когда пройдут эти встречи.

Агентство указывает, что Томпсон курирует в Госдепартаменте вопросы контроля над вооружениями и проблемы международной безопасности.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Россия пренебрегает своими обязательствами в области международной безопасности и контроля над вооружениями.