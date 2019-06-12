Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией.

При этом она отметила, что Германии стоит сделать целью политики поддержание отношений, которые могли бы основываться на отказе России от «попыток дестабилизации своих ближайших соседей».

По словам Салина, такая двойственность в высказываниях характерна для системных ервопейских политиков.

«Это заявление плоть от плоти системного европейского политика, который с одной стороны находится под влиянием европейского бизнеса, вынужден учитывать его интересы, а с другой стороны, вынужден учитывать давление заокеанского партнёра», — отметил Салин.

По мнению аналитика, в сторону европейского бизнеса делается реверанс о необходимости сотрудничать с Россией, поскольку для них напряжённость между Россией и Западоми является вопросом денег и больших убытков.

«В сторону той части европейской элиты, которая заинтересована на сотрудничество с США, делается другой реверанс про дестабилизирующее влияние России: и нашим, и вашим, все интересы учтены», — заключил он.

Ранее глава ХДС заявила о необходимости сотрудничества с Россией.