Эксперт оценил заявление главы ХДС о необходимости сотрудничества с Россией

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией.
Эксперт оценил заявление главы ХДС о необходимости сотрудничества с Россией
  • Reuters

При этом она отметила, что Германии стоит сделать целью политики поддержание отношений, которые могли бы основываться на отказе России от «попыток дестабилизации своих ближайших соседей».

По словам Салина, такая двойственность в высказываниях характерна для системных ервопейских политиков. 

«Это заявление плоть от плоти системного европейского политика, который с одной стороны находится под влиянием европейского бизнеса, вынужден учитывать его интересы, а с другой стороны, вынужден учитывать давление заокеанского партнёра», — отметил Салин.

По мнению аналитика, в сторону европейского бизнеса делается реверанс о необходимости сотрудничать с Россией, поскольку для них напряжённость между Россией и Западоми является вопросом денег и больших убытков.

«В сторону той части европейской элиты, которая заинтересована на сотрудничество с США, делается другой реверанс про дестабилизирующее влияние России: и нашим, и вашим, все интересы учтены», — заключил он.

Ранее глава ХДС заявила о необходимости сотрудничества с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить