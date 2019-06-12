Эксперт оценил заявление главы ХДС о необходимости сотрудничества с Россией
- Reuters
При этом она отметила, что Германии стоит сделать целью политики поддержание отношений, которые могли бы основываться на отказе России от «попыток дестабилизации своих ближайших соседей».
По словам Салина, такая двойственность в высказываниях характерна для системных ервопейских политиков.
«Это заявление плоть от плоти системного европейского политика, который с одной стороны находится под влиянием европейского бизнеса, вынужден учитывать его интересы, а с другой стороны, вынужден учитывать давление заокеанского партнёра», — отметил Салин.
По мнению аналитика, в сторону европейского бизнеса делается реверанс о необходимости сотрудничать с Россией, поскольку для них напряжённость между Россией и Западоми является вопросом денег и больших убытков.
«В сторону той части европейской элиты, которая заинтересована на сотрудничество с США, делается другой реверанс про дестабилизирующее влияние России: и нашим, и вашим, все интересы учтены», — заключил он.
Ранее глава ХДС заявила о необходимости сотрудничества с Россией.