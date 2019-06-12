Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью Wall Street Journal заявил, что Москва верит в перспективы отношений с Вашингтоном.

«(Мы. — RT) верим в наши отношения с США (несмотря на разногласия. — RT)... (Но. — RT) чудесам в этих отношениях не место», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, в настоящее время отношения двух стран «на этапе, который гораздо ниже, чем любой из периодов даже с худших дней Холодной войны».

«Потому что тогда мы могли каким-то образом предсказать, как будут разворачиваться события. Сейчас сильно преобладают изменчивость и непредсказуемость», — пояснил замглавы МИД.

Он добавил, что это «ситуация, когда опасности возрастают».

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.