Конгресс США принял резолюцию, позволяющую через суд вызывать генпрокурора

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Конгресс США принял резолюцию, согласно которой у законодателей появляется возможность через суд потребовать явки генпрокурора Уильяма Барра и экс-советника президента Дональда Макгана для дачи показаний конгрессу.

Как сообщает РИА Новости, за документ проголосовало более половины членов палаты представителей.

Ранее Барр и Макган отказались предстать перед конгрессом США и ответить на вопросы, которые связаны с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» . 

18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора Трампа с российским правительством, а также отметил, что сотрудники главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».

Россия неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территориях других государств.

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