Конгресс США принял резолюцию, позволяющую через суд вызывать генпрокурора
Как сообщает РИА Новости, за документ проголосовало более половины членов палаты представителей.
Ранее Барр и Макган отказались предстать перед конгрессом США и ответить на вопросы, которые связаны с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» .
18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора Трампа с российским правительством, а также отметил, что сотрудники главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».
Россия неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территориях других государств.