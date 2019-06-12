Конгресс США принял резолюцию, позволяющую через суд вызывать генпрокурора

Конгресс США принял резолюцию, согласно которой у законодателей появляется возможность через суд потребовать явки генпрокурора Уильяма Барра и экс-советника президента Дональда Макгана для дачи показаний конгрессу.

Как сообщает РИА Новости, за документ проголосовало более половины членов палаты представителей.

Ранее Барр и Макган отказались предстать перед конгрессом США и ответить на вопросы, которые связаны с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» .

18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил отсутствие сговора Трампа с российским правительством, а также отметил, что сотрудники главы государства и другие американцы не содействовали «вмешательству».

Россия неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территориях других государств.