Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с драматическим танцем

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Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что отношения с Россией напоминают драматический танец, так как королевство поддерживает санкции против Москвы, но при этом нацелено на взаимные контакты.
Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с драматическим танцем
  • ©pixabay.com

«Двусторонние отношения — это как танцевать танго: шаг вперёд, два или три в сторону, как там его танцуют. Иногда они немного непредсказуемы. А у нас очень драматичный танец», — цитирует её ТАСС.

По словам Валльстрём, Швеция заинтересована как в политических контактах с Россией, так и в поддержании отношений граждан обеих стран в области науки и культуры.

«Но нам нужны и контакты между людьми... Чтобы говорить не о странах, но со странами, правительствами и лидерами», — отметила министр иностранных дел Швеции.

Она также напомнила о разных форматах общения двух стран, в том числе по Балтике и Арктике.

Ранее лидер России Владимир Путин призвал мировое сообщество искать альтернативы конфронтации и методу санкций.

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