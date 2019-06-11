ЕК: избрание нового премьера Британии не изменит ситуацию с брекситом

Представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что избрание нового премьер-министра Великобритании не изменит ситуацию с договором о выходе страны из ЕС.

«Всем известно, что лежит на столе, это было обсуждено на переговорах и одобрено всеми странами ЕС. И выбор нового премьера, конечно, не изменит параметры того, что на столе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее кандидат на пост главы Консервативной партии Великобритании и премьера королевства Борис Джонсон заявил, что не считает нужным «выписывать чек» Брюсселю до достижения окончательной сделки по брекситу.

Согласованная сумма «отступных» составляет £39 млрд ($50 млрд).

Подробнее о ситуации — в материале RT.