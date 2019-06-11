МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы

Россия готова полностью выплатить в Совет Европы задолженность, как только будут устранены все ограничения в отношении России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Наша позиция не меняется: как только сама возможность дискриминационных ограничений будет устранена, Россия выплатит свой взнос и задолженность», — цитирует Интерфакс дипломата.

По его словам, до этого должна пройти сессия и «быть приняты все решения, необходимые для восстановления прав российской делегации, должно пройти голосование по кандидатуре генсекретаря».

В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит ли она остаться в составе организации или нет.

В Совете Федерации, комментируя это заявление, назвали циничным призыв СЕ к России погасить задолженность.

Как отмечали в МИД России, санкции против российской делегации в Парламентской ассамблее являются раздражителем кризиса в Совете Европы.