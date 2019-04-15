В МИД России назвали санкции раздражителем кризиса в Совете Европы

Санкции против российской делегации в Парламентской ассамблее являются раздражителем кризиса в Совете Европы. Россия рассчитывает на его разрешение в 2019 году.

Об этом, как передаёт РИА Новости, в ходе выступления в МГИМО заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

«Не могу не сказать пару слов о кризисе, который у нас сейчас продолжает развиваться в отношении Совета Европы. Здесь есть раздражитель — я уже упоминал санкции, которым были подвергнуты наши делегации в Парламентской ассамблее. К сожалению, эта проблема не рассосалась пока. Кризис охватил как отдельно Парламентскую ассамблею, так и всю организацию, в том числе её бюджетные вопросы», — сказал дипломат.

Как отметил Келин, Россия считает необходимым «найти правильный путь выхода из сложившейся ситуации на основе устава Совета Европы».

«У нас нет желания выходить из Совета Европы, однако дискриминационные практики в отношении национальной делегации должны быть устранены на основе изменения уставных органов, внесения корректив. И мы надеемся, что в этом году (это год 70-летия Совета Европы) здравомыслящие силы возьмут верх и не позволят разрушить всё то, что мы строили несколько десятилетий», — добавил он.

Ранее газета «Известия», ссылаясь на источник, писала, что Россия готова вернуть Совету Европы долг в размере €60 млн, который сформировался за два года невыплат.

Как заявили в Совете Федерации, подобная мера может быть реализована в том случае, если Парламентская ассамблея СЕ устранит угрозу дискриминации представленных в организации делегаций.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко подчёркивала, что российская делегация не вернётся к работе в ПАСЕ, поскольку в организации пока остаётся возможность её дискриминации.