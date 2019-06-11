WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

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Ким Чен Нам, брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, убитый в 2017 году в аэропорту Куала-Лумпура, был информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.

«Между американским разведывательным агентством и господином Кимом была связь», — сказал он.

По данным источника, брат лидера КНДР встретился с «неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения» на острове Лангкави.

Издание добавило, что Ким Чен Нам мог контактировать с разведслужбами многих стран.

Ранее власти Малайзии освободили гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама. 

13 февраля 2017 года брат лидера КНДР Ким Чен Нам погиб в аэропорту Куала-Лумпура после нападения двух женщин. Полиция обнаружила на его лице следы запрещённого нервно-паралитического вещества VX.

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