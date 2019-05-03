В Малайзии освободили фигурантку дела о смерти брата Ким Чен Ына
Уточняется, что Хуонг была освобождена утром в пятницу, 3 мая.
По словам адвоката, в ближайшее время она вернётся на родину.
Отмечается, что суд положительно рассмотрел вопрос о досрочном освобождении Хуонг в связи с истечением двух третей срока заключения, отсчёт которого шёл со дня её ареста.
1 апреля суд в Малайзии приговорил Хуонг к трём годам четырём месяцам лишения свободы.
13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура после нападения двух женщин скончался мужчина. Полиция обнаружила на нём следы нервно-паралитического вещества VX, запрещённого международной конвенцией о химическом оружии.
Позднее власти Малайзии подтвердили, что погибший — Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына.