В Польше в массовом ДТП с участием грузовика погибли шесть человек

На северо-западе Польши в результате ДТП с участием шести легковых автомобилей и грузовика погибли шесть человек, ещё 11 получили ранения, сообщает пресс-служба Государственной пожарной охраны страны.

«Шесть человек погибли, 11 были ранены в результате ДТП на автостраде А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйстья», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По предварительным данным, грузовик столкнулся с шестью автомобилями, в результате чего возник пожар.

В настоящее время проезд в районе места происшествия заблокирован в обоих направлениях.

В марте сообщалось, что автобус с 40 туристами попал в аварию в Швеции.