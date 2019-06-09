В Польше в массовом ДТП с участием грузовика погибли шесть человек
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«Шесть человек погибли, 11 были ранены в результате ДТП на автостраде А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйстья», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
По предварительным данным, грузовик столкнулся с шестью автомобилями, в результате чего возник пожар.
В настоящее время проезд в районе места происшествия заблокирован в обоих направлениях.
В марте сообщалось, что автобус с 40 туристами попал в аварию в Швеции.