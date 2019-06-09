В Польше в массовом ДТП с участием грузовика погибли шесть человек

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На северо-западе Польши в результате ДТП с участием шести легковых автомобилей и грузовика погибли шесть человек, ещё 11 получили ранения, сообщает пресс-служба Государственной пожарной охраны страны.
В Польше в массовом ДТП с участием грузовика погибли шесть человек
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Шесть человек погибли, 11 были ранены в результате ДТП на автостраде А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйстья», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По предварительным данным, грузовик столкнулся с шестью автомобилями, в результате чего возник пожар.

В настоящее время проезд в районе места происшествия заблокирован в обоих направлениях.

В марте сообщалось, что автобус с 40 туристами попал в аварию в Швеции.

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