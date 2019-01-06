В Польше в ДТП с автобусом и грузовиком погибли два человека

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В Польше произошло ДТП с участием туристического автобуса из Белоруссии и грузовика, в результате произошедшего погибли два поляка. Об этом информирует полиция Подкарпатского воеводства.

«На дороге… в районе местности Домостова (Нижаньский повят Подкарпатского воеводства) грузовик столкнулся с легковым Hyundai», — указано в сообщении.

По данным полиции, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, которым управлял 44-летний гражданин Румынии.

В результате произошедшего 40-летний водитель Hyundai погиб на месте ДТП, также по дороге в больницу скончалась его супруга.

Отмечается, что в аварию также попал автобус с туристами из Белоруссии. Его водитель пытался избежать столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Никто из находившихся в автобусе не пострадал. 

В октябре ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области в ДТП с участием автобуса погибли два человека.

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