В Ростехе назвали «недобросовестной конкуренцией» заявление США об С-400

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Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире программы «Итоги недели» на НТВ назвал «недобросовестной конкуренцией» заявление Соединённых Штатов о несовместимости системы С-400 со стандартами Североатлантического альянса.
В Ростехе назвали «недобросовестной конкуренцией» заявление США об С-400
  • РИА Новости

«Они (США. — RT) просто пытаются на нас давить. Давить даже не столько на нас, сколько на наших партнёров, заставляя их... не покупать у нас технику. Это просто недобросовестная конкуренция, самая настоящая», — указал он. 

Ранее Чемезов заявил, что поставки российских систем С-400 в Турцию начнутся через два месяца.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500. 

Также эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения США санкций против некоторых стран в связи с покупкой С-400.

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