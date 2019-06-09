В Ростехе назвали «недобросовестной конкуренцией» заявление США об С-400
- РИА Новости
«Они (США. — RT) просто пытаются на нас давить. Давить даже не столько на нас, сколько на наших партнёров, заставляя их... не покупать у нас технику. Это просто недобросовестная конкуренция, самая настоящая», — указал он.
Ранее Чемезов заявил, что поставки российских систем С-400 в Турцию начнутся через два месяца.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Также эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения США санкций против некоторых стран в связи с покупкой С-400.