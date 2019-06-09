Иран представил новую систему ПВО своего производства

Министерство обороны Ирана представило новую систему противоракетной обороны собственного производства — «Хордад-15».

Как сообщает агентство Tasnim, министр обороны Ирана Амир Хатами представил систему на церемонии в Тегеране.

Отмечается, что система способна обнаруживать различные цели, в числе которых военные самолёты и беспилотники, в радиусе 150 км и отслеживать их на расстоянии 120 км. Она также может обнаруживать малозаметные цели в радиусе 85 км и поражать их в диапазоне 45 км. Система способна перехватывать шесть целей одновременно.

Ранее советник командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани заявил, что Иран способен «отправить американские корабли на морское дно» с помощью секретного оружия.