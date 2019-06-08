Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

В центре Оттавы произошла стрельба, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант Маркленд Энтони Кэмпбелл из группы The Halfsizegiants. Об этом сообщает CTV News.

По данным телеканала, инцидент произошёл на рынке Байуорд. Неизвестный выстрелил в музыканта два раза. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти его не удалось — он скончался от полученных ранений.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

В апреле в Лос-Анджелесе был застрелен 33-летний рэп-исполнитель Nipsey Hussle. Позднее полицейские задержали подозреваемого в его убийстве.

Как отмечалось, 29-летний Эрик Холдер убил Nipsey Hussle и ранил ещё двух мужчин у магазина одежды в Лос-Анджелесе, затем сел в машину и скрылся.