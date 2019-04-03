Полиция Лос-Анджелеса задержала подозреваемого в убийстве рэпера Nipsey Hussle

В Лос-Анджелесе полицейские задержали подозреваемого в убийстве рэп-исполнителя Эрмиса Асгедома, выступавшего под псевдонимом Nipsey Hussle.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

BREAKING: Man suspected of fatally shooting rapper Nipsey Hussle has been arrested near Los Angeles, police say. https://t.co/SFfqtMth8X — The Associated Press (@AP) 2 апреля 2019 г.

Полиция утверждает, что 29-летний Эрик Холдер убил рэп-исполнителя и ранил ещё двух мужчин у магазина одежды в Лос-Анджелесе, затем сел в машину и скрылся.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе был застрелен 33-летний рэп-исполнитель Nipsey Hussle. Позднее полиция назвала имя подозреваемого в убийстве.

2 апреля огромная толпа собралась на улицах Лос-Анджелеса, чтобы почтить память музыканта. На мероприятии возникла давка, в результате которой пострадали 19 человек.