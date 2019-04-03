Полиция Лос-Анджелеса задержала подозреваемого в убийстве рэпера Nipsey Hussle

Короткая ссылка
В Лос-Анджелесе полицейские задержали подозреваемого в убийстве рэп-исполнителя Эрмиса Асгедома, выступавшего под псевдонимом Nipsey Hussle.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Полиция утверждает, что 29-летний Эрик Холдер убил рэп-исполнителя и ранил ещё двух мужчин у магазина одежды в Лос-Анджелесе, затем сел в машину  и скрылся.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе был застрелен 33-летний рэп-исполнитель Nipsey Hussle. Позднее полиция назвала имя подозреваемого в убийстве.

2 апреля огромная толпа собралась на улицах Лос-Анджелеса, чтобы почтить память музыканта. На мероприятии возникла давка, в результате которой пострадали 19 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить