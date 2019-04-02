В США 19 человек пострадали из-за давки у мемориала Nipsey Hussle

В Лос-Анджелесе 19 человек получили травмы в результате давки, которая произошла у мемориала убитого рэпера Эрмиаса Асгхедома, выступавшего под псевдонимом Nipsey Hussle.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что сотни человек собрались около стихийного мемориала, организованного возле места, где музыкант был смертельно ранен. По данным полиции, в какой-то момент громкий звук, принятый за выстрел, вызвал панику в толпе, что и привело к давке.

Multiple people injured in massive stampede as chaos erupts during memorial in Los Angeles for slain rapper Nipsey Hussle. https://t.co/1WBQ9G2PCopic.twitter.com/6DHOXV9NIb — ABC News (@ABC) 2 апреля 2019 г.

По данным телекомпании, два человека получили критические травмы, ещё двое — серьёзные, а один был сбит машиной в ходе произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе был застрелен 33-летний рэп-исполнитель Nipsey Hussle. Позднее полиция назвала имя подозреваемого в убийстве.