В США 19 человек пострадали из-за давки у мемориала Nipsey Hussle
- Reuters
Об этом сообщает ABC.
Отмечается, что сотни человек собрались около стихийного мемориала, организованного возле места, где музыкант был смертельно ранен. По данным полиции, в какой-то момент громкий звук, принятый за выстрел, вызвал панику в толпе, что и привело к давке.
Multiple people injured in massive stampede as chaos erupts during memorial in Los Angeles for slain rapper Nipsey Hussle. https://t.co/1WBQ9G2PCopic.twitter.com/6DHOXV9NIb— ABC News (@ABC) 2 апреля 2019 г.
По данным телекомпании, два человека получили критические травмы, ещё двое — серьёзные, а один был сбит машиной в ходе произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе был застрелен 33-летний рэп-исполнитель Nipsey Hussle. Позднее полиция назвала имя подозреваемого в убийстве.