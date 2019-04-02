В США 19 человек пострадали из-за давки у мемориала Nipsey Hussle

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В Лос-Анджелесе 19 человек получили травмы в результате давки, которая произошла у мемориала убитого рэпера Эрмиаса Асгхедома, выступавшего под псевдонимом Nipsey Hussle.
В США 19 человек пострадали из-за давки у мемориала Nipsey Hussle
  • Reuters

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что сотни человек собрались около стихийного мемориала, организованного возле места, где музыкант был смертельно ранен. По данным полиции, в какой-то момент громкий звук, принятый за выстрел, вызвал панику в толпе, что и привело к давке.

По данным телекомпании, два человека получили критические травмы, ещё двое — серьёзные, а один был сбит машиной в ходе произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе был застрелен 33-летний рэп-исполнитель Nipsey Hussle. Позднее полиция назвала имя подозреваемого в убийстве.

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