США оценили решение Турции отправить в Россию военных для обучения работе с С-400

Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд заявила, что Вашингтон разочарован решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

«США разочарованы, узнав, что Турция направила персонал в Россию для тренировки на системах С-400. С-400 несовместим с F-35. Мы четко сообщили на всех уровнях, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что «если Турция решит отказаться от поставки С-400, мы с нетерпением ждём восстановления обычной деятельности по программе».

Ранее СМИ сообщали, что Соединённые Штаты приняли решение больше не принимать на обучение полётам на истребителях F-35 новых пилотов из Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против некоторых стран в связи с покупкой С-400.