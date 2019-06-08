США оценили решение Турции отправить в Россию военных для обучения работе с С-400
«США разочарованы, узнав, что Турция направила персонал в Россию для тренировки на системах С-400. С-400 несовместим с F-35. Мы четко сообщили на всех уровнях, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что «если Турция решит отказаться от поставки С-400, мы с нетерпением ждём восстановления обычной деятельности по программе».
Ранее СМИ сообщали, что Соединённые Штаты приняли решение больше не принимать на обучение полётам на истребителях F-35 новых пилотов из Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против некоторых стран в связи с покупкой С-400.