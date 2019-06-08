США оценили решение Турции отправить в Россию военных для обучения работе с С-400

Короткая ссылка
Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд заявила, что Вашингтон разочарован решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400.

«США разочарованы, узнав, что Турция направила персонал в Россию для тренировки на системах С-400. С-400 несовместим с F-35. Мы четко сообщили на всех уровнях, что Турция не получит F-35, если примет поставку систем С-400», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что «если Турция решит отказаться от поставки С-400, мы с нетерпением ждём восстановления обычной деятельности по программе».

Ранее СМИ сообщали, что Соединённые Штаты приняли решение больше не принимать на обучение полётам на истребителях F-35 новых пилотов из Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против некоторых стран в связи с покупкой С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить