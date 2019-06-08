Глава Пентагона и министр обороны Греции провели переговоры

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и глава Минобороны Греции Эвангелос Апостолакис провели переговоры в Пентагоне.

Об этом говорится в пресс-релизе американского оборонного ведомства.

Отмечается, что они обсудили «широкий спектр вопросов обороны, включая региональную безопасность на Балканах и в Чёрном море», а также влияние, оказываемое на регион, конкуренцией таких мировых держав, как Россия и Китай.

«Они (Шанахан и Апостолакис. — RT) договорились продолжить совместную работу по распределению обязанностей в НАТО и модернизации в сфере обороны», — подчёркивается в документе.

Ранее глава Пентагона посоветовал Китаю поддерживать хорошие отношения с США.