Лавров и Гутерреш обсудили ситуации в Сирии, Венесуэле и на Украине
- Reuters
«Рассмотрены перспективы повышения эффективности ООН, в том числе в сфере предотвращения и урегулирования конфликтов, а также вопросы сотрудничества России со всемирной организацией», — сообщает российский МИД.
Министр и Генсек ООН также обменялись мнениями по наиболее острым вопросам повестки дня.
Ранее заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Джордж Окот-Оббо отметил положительный опыт России по оказанию помощи пострадавшим гражданам из юго-восточных регионов Украины.