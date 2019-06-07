Лавров и Гутерреш обсудили ситуации в Сирии, Венесуэле и на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретились на полях ПМЭФ и обсудили ситуации в Сирии, Венесуэле и на востоке Украины.

«Рассмотрены перспективы повышения эффективности ООН, в том числе в сфере предотвращения и урегулирования конфликтов, а также вопросы сотрудничества России со всемирной организацией», — сообщает российский МИД.

Министр и Генсек ООН также обменялись мнениями по наиболее острым вопросам повестки дня.

Ранее заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Джордж Окот-Оббо отметил положительный опыт России по оказанию помощи пострадавшим гражданам из юго-восточных регионов Украины.