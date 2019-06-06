В Госдуме оценили заявление главы МИД Венгрии о санкциях

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о необходимости обдумать целесообразность антироссийских санкций.
В Госдуме оценили заявление главы МИД Венгрии о санкциях
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«В целом мы отмечаем тенденцию того, что в европейских политических элитах зреет понимание бесперспективности санкционного давления на Россию и целесообразности решения всех разногласий путём переговоров с учётом национальных интересов всех стран», — заявил депутат.

Морозов также отметил, что Россия — самодостаточная страна и необходимо учитывать её интересы.

«Наши двусторонние связи с парламентского угла показывают, что большинство партнёров склоняются именно к подобному подходу. Я думаю, что в ближайшие пару лет произойдут кардинальные изменения европейской политики в отношении России», — сказал он.

Ранее Сийярто в рамках ПМЭФ-2019 призвал обдумать целесообразность антироссийских санкций.

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