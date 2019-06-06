Криптозоолог оценил обнародование ФБР досье по снежному человеку

Член Союза писателей России криптозоолог Николай Непомнящий прокомментировал в беседе с RT опубликованные Федеральным бюро расследований (ФБР) документы, связанные с исследованием по поводу возможного существования снежного человека.

«Подобные анализы проводились много лет назад в разных странах, и результаты были не такие плачевные, как показывают сегодняшние сообщения из США. Дело в том, что у нас в 1970—1980-е годы многие энтузиасты собирали анализы экскрементов снежного человека, его шерсти в самых различных регионах, в основном в Мурманской области, на Северном Урале, на Кавказе и в Таджикистане. Большое количество анализов пошло по различным институтам. Данные были весьма оптимистичные и, как всегда, осторожные. Учёные никогда не говорят всё и сразу», — сказал эксперт.

По его словам, тогда выяснилось, что это не семейство оленевых — образцы могут принадлежать различным животным.

«По некоторым данным, анализ показывал что-то близкое к приматам и некоторым хищникам, в том числе росомахе, бурому медведю и волку. Конечно, это тоже не публиковалось, потому что снежный человек никогда не был особо в моде. Но он и не был запрещён, так что никаких рассекречиваний у нас никогда не было. Это была спокойная тема, которая немного будоражила. Так что американцы сейчас просто создали какой-то шум вокруг нуля», — заключил Непомнящий.

Ранее ФБР опубликовало документы, связанные с расследованием по поводу возможного существования снежного человека.

В материалах приводится анализ образца волос и ткани, который, как считалось, мог принадлежать йети.

Как отмечалось, в 1976 году Питер Берн, директор информационного центра, занимавшегося вопросом существования йети, направил письмо в ФБР с просьбой провести анализ 15 волос, «прикреплённых к крошечному кусочку кожи».