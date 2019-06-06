ФБР опубликовало досье по исследованию образцов тканей возможного йети

Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало документы, связанные с расследованием по поводу возможного существования снежного человека.

В материалах приводится анализ образца волос и ткани, который, как считали некоторые, принадлежал йети.

Как пишет The Hill, в 1976 году Питер Берн, директор информационного центра, занимавшегося вопросом существования йети, направил письмо в ФБР с просьбой провести анализ 15 волос, «прикреплённых к крошечному кусочку кожи».

По данным издания, согласно результатам исследования образцы принадлежали представителю семейства оленевых.

В 1958 году в СССР была создана комиссия Академии наук по изучению вопроса о снежном человеке. Результаты работы экспертов до сих пор хранятся под грифом «секретно».