Греция передала ФРГ ноту о военных репарациях на сотни миллиардов евро

Посол Греции в Берлине передал в МИД ФРГ ноту, в которой греческое правительство призвало немецкую сторону начать переговоры для урегулирования нерешённого вопроса выплаты Германией военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта дипломатическая акция предпринята после обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля и во исполнение решения, принятого подавляющим большинством депутатов, с учётом доклада межпартийной комиссии по взысканию немецких долгов перед нашей страной», — говорится в заявлении.

Отмечается, что нота представлена в соответствии с указаниями заместителя министра иностранных дел Сии Анагностопулу.

Как уточняет агентство, парламент Греции 17 апреля принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты военных репараций — €309,5 млрд за ущерб в годы Второй мировой войны и €9,2 млрд за Первую мировую войну. Помимо этого, Греция оценивает компенсации за гибель и увечья людей более чем в €107,2 млрд. Правительство требует также возвращения похищенных археологических ценностей и реликвий.

Ранее Польша оценила объём возможных репараций от Германии в $1 трлн.