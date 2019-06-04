Бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти».

«По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 4 июня 2019 года, председателем совета директоров избран Герхард Шрёдер», — приводит РИА Новости сообщение «Роснефти».

Также сообщается, что новым членом совета из 11 директоров стал кандидат катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид аль-Моханнади, сменивший главу Glencore Айвана Глазенберга.

В апреле президент России Владимир Путин поздравил бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера с 75-летием.