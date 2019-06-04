Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»

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Бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти».
Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»
  • РИА Новости

«По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 4 июня 2019 года, председателем совета директоров избран Герхард Шрёдер», — приводит РИА Новости сообщение «Роснефти». 

Также сообщается, что новым членом совета из 11 директоров стал кандидат катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид аль-Моханнади, сменивший главу Glencore Айвана Глазенберга.

В апреле президент России Владимир Путин поздравил бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера с 75-летием.

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