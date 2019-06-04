Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»
- РИА Новости
«По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 4 июня 2019 года, председателем совета директоров избран Герхард Шрёдер», — приводит РИА Новости сообщение «Роснефти».
Также сообщается, что новым членом совета из 11 директоров стал кандидат катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид аль-Моханнади, сменивший главу Glencore Айвана Глазенберга.
В апреле президент России Владимир Путин поздравил бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера с 75-летием.