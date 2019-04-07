Путин поздравил Шрёдера с 75-летием
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- РИА Новости
«Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил Герхарда Шредера с юбилеем и пожелал ему дальнейших успехов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Путин и Шрёдер наладили хорошие рабочие и личные отношения, когда Шрёдер занимал должность канцлера ФРГ, и продолжают поддерживать контакты. Шрёдер проработал в должности канцлера до сентября 2005 года.
В настоящее время Шрёдер является председателем комитета акционеров Nord Stream AG и председателем совета директоров «Роснефти».