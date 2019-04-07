Путин поздравил Шрёдера с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера с 75-летием.

«Владимир Путин в телефонном разговоре тепло поздравил Герхарда Шредера с юбилеем и пожелал ему дальнейших успехов», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Путин и Шрёдер наладили хорошие рабочие и личные отношения, когда Шрёдер занимал должность канцлера ФРГ, и продолжают поддерживать контакты. Шрёдер проработал в должности канцлера до сентября 2005 года.

В настоящее время Шрёдер является председателем комитета акционеров Nord Stream AG и председателем совета директоров «Роснефти».