Путин не посетит свадьбу Шрёдера

Президент России Владимир Путин не планирует приехать на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Она должна состояться 5 октября в Берлине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

5 октября в Берлине должно состояться бракосочетание Шрёдера и гражданки Республики Корея Ким Со Ён.

Для 74-летнего Шрёдера это будет пятый брак.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что Путин может принять участие в церемонии бракосочетания Шрёдера.

18 августа Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. На торжественном мероприятии президент России произнёс тост.