Путин не посетит свадьбу Шрёдера
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
5 октября в Берлине должно состояться бракосочетание Шрёдера и гражданки Республики Корея Ким Со Ён.
Для 74-летнего Шрёдера это будет пятый брак.
Ранее немецкая газета Bild сообщала, что Путин может принять участие в церемонии бракосочетания Шрёдера.
18 августа Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. На торжественном мероприятии президент России произнёс тост.