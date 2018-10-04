Путин не посетит свадьбу Шрёдера

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Президент России Владимир Путин не планирует приехать на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Она должна состояться 5 октября в Берлине.
Путин не посетит свадьбу Шрёдера
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

5 октября в Берлине должно состояться бракосочетание Шрёдера и гражданки Республики Корея Ким Со Ён.

Для 74-летнего Шрёдера это будет пятый брак.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что Путин может принять участие в церемонии бракосочетания Шрёдера.

18 августа Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. На торжественном мероприятии президент России произнёс тост.

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