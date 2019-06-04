Главный реставратор Нотр-Дама выступил за сохранение прежнего облика шпиля

Короткая ссылка
Главный реставратор Нотр-Дама в интервью Le Figaro заявил, что новый шпиль собора Парижской Богоматери должен сохранить облик прежнего.
Главный реставратор Нотр-Дама выступил за сохранение прежнего облика шпиля
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«С моей точки зрения, необходимо не только восстановить шпиль, но и восстановить его в аутентичном облике — без привязки к нашему времени», — отметил он.

Ранее французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект «Палингенезис», посвящённый реставрации собора Парижской Богоматери. Архитекторы предложили сделать крышу и шпиль собора из стекла, дуба и углеродного волокна.

15 апреля в Нотр-Даме произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Обрушились крыша и шпиль собора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить