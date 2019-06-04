Главный реставратор Нотр-Дама выступил за сохранение прежнего облика шпиля
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«С моей точки зрения, необходимо не только восстановить шпиль, но и восстановить его в аутентичном облике — без привязки к нашему времени», — отметил он.
Ранее французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект «Палингенезис», посвящённый реставрации собора Парижской Богоматери. Архитекторы предложили сделать крышу и шпиль собора из стекла, дуба и углеродного волокна.
15 апреля в Нотр-Даме произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. Обрушились крыша и шпиль собора.