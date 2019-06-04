Помпео призвал Россию к сотрудничеству в расследовании крушения МН17

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия недостаточно активно содействует в расследовании крушения в Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

«Я надеюсь, что Россия поймёт, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в её же собственных интересах», — заявил Помпео в интервью нидерландской телекомпании RTL.

Он также подчеркнул, что Нидерланды могут положиться на поддержку Соединённых Штатов в расследовании данной катастрофы.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о чрезмерной политизации расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

По его словам, Нидерланды безосновательно возлагают ответственность за запуск ракеты, сбившей самолёт, на Россию.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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