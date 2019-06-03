Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поблагодарил сербов за бережное отношение к могилам советских воинов, сообщает ФАН.

Российская делегация прибыла в Белград с рабочим визитом.

«Мы благодарны нашим сербским друзьям за бережное отношение к могилам наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу», — заявил Володин.

По его словам, это пример для стран, которые стали забывать, чья жертва позволила им жить и строить будущее, передают «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что у Володина запланированы встречи с президентом Александром Вучичем и председателем Народной скупщины Майей Гойкович.